Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|563.551.438
|İpek Doğal Enerji
|465.483.650
|Garanti Bankası
|401.454.500
| Koza Madencilik
|348.225.695
|Halkbank
|188.728.308
|ASELSAN
|176.208.156
|Petkim
|164.203.804
|Koza Altın
|160.719.167
| Kardemir (D)
|156.093.685
|Akbank
|153.321.086
|Tüpraş
|131.649.730
|Türk Telekom
|129.079.162
|Ereğli Demir Çelik
|121.783.815
|Vakıflar Bankası
|113.856.843
| İş Bankası (C)
|90.461.355
|Şişe Cam
|67.860.256
| Sasa Polyester
|65.331.766
| Yapı ve Kredi Bank.
|60.819.674
|Vestel
|51.774.554
|Turkcell
|49.914.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 18:44