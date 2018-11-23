Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|910.126.884
| Koza Madencilik
|373.647.586
|İpek Doğal Enerji
|320.213.567
|Garanti Bankası
|314.365.335
|ASELSAN
|238.943.516
|Petkim
|211.926.491
|Halkbank
|184.801.916
|Türk Telekom
|167.584.577
|Şişe Cam
|151.258.799
|Akbank
|126.111.274
| Kardemir (D)
|126.107.732
|Koza Altın
|111.792.526
|Turkcell
|110.217.004
|Vakıflar Bankası
|102.709.391
|Tüpraş
|93.979.792
| İş Bankası (C)
|87.417.695
|Pegasus
|77.774.258
|Ereğli Demir Çelik
|62.542.524
| Bim Mağazalar
|57.103.535
|Sabancı Holding
|49.986.321
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koza,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul