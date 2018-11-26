Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.362.496.204
|Türk Hava Yolları
|896.979.766
|Petkim
|471.788.566
|Halkbank
|437.934.690
|Akbank
|335.919.534
| Koza Madencilik
|299.931.821
|ASELSAN
|273.466.932
|Vakıflar Bankası
|271.242.577
|İpek Doğal Enerji
|240.245.884
| İş Bankası (C)
|227.836.947
|Türk Telekom
|196.234.348
| Kardemir (D)
|160.429.945
|Turkcell
|142.752.151
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|133.384.024
| Yapı ve Kredi Bank.
|123.120.751
|Sabancı Holding
|110.711.825
|Şekerbank
|107.373.737
|Tüpraş
|98.120.354
|Koza Altın
|90.008.073
|Ereğli Demir Çelik
|83.106.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37