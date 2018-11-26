26 Kasım 2018, 18:37
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.362.496.204 Türk Hava Yolları 896.979.766 Petkim 471.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.362.496.204
Türk Hava Yolları 896.979.766
Petkim 471.788.566
Halkbank 437.934.690
Akbank 335.919.534
Koza Madencilik 299.931.821
ASELSAN 273.466.932
Vakıflar Bankası 271.242.577
İpek Doğal Enerji 240.245.884
İş Bankası (C) 227.836.947
Türk Telekom 196.234.348
Kardemir (D) 160.429.945
Turkcell 142.752.151
Doğtaş Kelebek Mobilya 133.384.024
Yapı ve Kredi Bank. 123.120.751
Sabancı Holding 110.711.825
Şekerbank 107.373.737
Tüpraş 98.120.354
Koza Altın 90.008.073
Ereğli Demir Çelik 83.106.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37