Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.197.906.495
|Türk Hava Yolları
|551.208.302
|Akbank
|450.438.816
|ASELSAN
|340.707.607
|Koza Madencilik
|289.391.834
|Türk Telekom
|278.975.197
|Halkbank
|275.539.508
|Kardemir (D)
|248.353.310
|İpek Doğal Enerji
|210.098.824
|Vakıflar Bankası
|177.269.371
|Petkim
|177.264.555
|Bim Mağazalar
|142.400.681
|Ereğli Demir Çelik
|135.533.988
|Sabancı Holding
|124.844.988
|İş Bankası (C)
|124.394.717
|Sasa Polyester
|122.794.245
|Koza Altın
|118.416.548
|Yapı ve Kredi Bank.
|105.216.735
|Afyon Çimento
|100.682.595
|Turkcell
|94.986.187
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul