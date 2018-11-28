Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|638.227.119
|Türk Hava Yolları
|620.244.273
|ASELSAN
|489.453.019
| Kardemir (D)
|342.690.963
|Halkbank
|251.568.506
|Türk Telekom
|205.328.852
| Koza Altın
|192.245.373
|Koza Madencilik
|191.868.145
|Akbank
|179.915.284
|Ereğli Demir Çelik
|163.019.904
|Vakıflar Bankası
|154.464.119
|Petkim
|148.926.939
|İpek Doğal Enerji
|139.802.260
| İş Bankası (C)
|111.089.611
|Turkcell
|96.883.353
|Sabancı Holding
|94.286.110
| Yapı ve Kredi Bank.
|86.037.845
|Koç Holding
|78.418.086
| Sasa Polyester
|75.178.093
|Tüpraş
|72.806.833
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:39