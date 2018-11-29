Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|803.220.987
|Türk Hava Yolları
|711.726.662
|ASELSAN
|419.860.054
|Halkbank
|355.305.396
| Kardemir (D)
|320.464.425
| Koza Madencilik
|301.126.454
|Akbank
|251.633.853
|Türk Telekom
|231.837.632
|Ereğli Demir Çelik
|211.729.120
|Vakıflar Bankası
|202.191.747
|Petkim
|199.042.050
|İpek Doğal Enerji
|173.711.287
| İş Bankası (C)
|158.454.654
|Tüpraş
|152.656.621
|Sabancı Holding
|145.356.313
| Yapı ve Kredi Bank.
|123.539.341
| Bim Mağazalar
|97.820.465
|Koza Altın
|94.476.587
|Yataş
|88.094.538
|Koç Holding
|87.881.300
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 18:59