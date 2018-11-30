Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|675.222.531
|Türk Hava Yolları
|651.608.255
|Vakıflar Bankası
|536.612.632
|Aselsan
|356.726.528
| Tofaş Oto. Fab.
|344.028.749
| Yapı ve Kredi Bank.
|341.441.093
|T. Halk Bankası
|332.373.231
|Akbank
|292.754.198
|Emlak Konut GMYO
|279.457.373
|İpek Doğal Enerji
|251.589.937
|Ülker Bisküvi
|238.306.417
|Çemaş Döküm
|237.124.348
| Coca Cola İçecek
|223.296.966
|Ereğli Demir Çelik
|217.014.217
|Petkim
|213.877.036
| İş Bankası (C)
|190.864.954
| Koza Madencilik
|179.847.406
| Kardemir (D)
|164.472.615
| Bim Mağazalar
|136.373.181
|Sabancı Holding
|131.329.057
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul