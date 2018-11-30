30 Kasım 2018, 18:53
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 675.222.531 Türk Hava Yolları 651.608.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 675.222.531
Türk Hava Yolları 651.608.255
Vakıflar Bankası 536.612.632
Aselsan 356.726.528
Tofaş Oto. Fab. 344.028.749
Yapı ve Kredi Bank. 341.441.093
T. Halk Bankası 332.373.231
Akbank 292.754.198
Emlak Konut GMYO 279.457.373
İpek Doğal Enerji 251.589.937
Ülker Bisküvi 238.306.417
Çemaş Döküm 237.124.348
Coca Cola İçecek 223.296.966
Ereğli Demir Çelik 217.014.217
Petkim 213.877.036
İş Bankası (C) 190.864.954
Koza Madencilik 179.847.406
Kardemir (D) 164.472.615
Bim Mağazalar 136.373.181
Sabancı Holding 131.329.057


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 18:53