Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|871.113.327
|Türk Hava Yolları
|834.867.847
| Kardemir (D)
|621.714.289
|Halkbank
|377.970.313
|Ereğli Demir Çelik
|351.643.722
|ASELSAN
|296.107.620
| Yapı ve Kredi Bank.
|290.351.561
|Türk Telekom
|276.893.076
|Akbank
|207.997.031
|Vakıflar Bankası
|185.780.373
|Petkim
|185.535.180
| İş Bankası (C)
|159.350.020
|İpek Doğal Enerji
|131.305.330
|Tüpraş
|127.105.954
| Koza Madencilik
|123.920.912
|Çemaş Döküm
|117.885.354
|Turkcell
|113.462.715
| Sasa Polyester
|112.102.314
| Bim Mağazalar
|102.237.494
|Koza Altın
|96.832.835
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:49