Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|883.825.379
|Garanti Bankası
|850.852.086
| Kardemir (D)
|465.269.835
|T. Halk Bankası
|367.073.780
|Türk Telekom
|269.288.433
|Akbank
|255.833.969
| Koza Madencilik
|228.442.142
|Aselsan
|223.676.216
| Yapı ve Kredi Bank.
|211.084.145
|Tüpraş
|204.462.176
|Vakıflar Bankası
|177.085.687
|İpek Doğal Enerji
|172.306.167
|Petkim
|145.721.775
|Ereğli Demir Çelik
|138.431.017
| İş Bankası (C)
|134.729.524
|Turkcell
|123.957.505
| Bim Mağazalar
|110.250.940
|Koza Altın
|96.561.228
|Sabancı Holding
|90.102.287
|Emlak Konut GMYO
|83.453.122
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 18:41