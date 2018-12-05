Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.016.316.139
|Türk Hava Yolları
|708.616.016
|Akbank
|486.295.354
| Kardemir (D)
|282.403.957
|T. Halk Bankası
|274.349.843
|Vakıflar Bankası
|252.204.175
|Aselsan
|228.427.617
|Ereğli Demir Çelik
|177.425.045
| Yapı ve Kredi Bank.
|177.321.450
| İş Bankası (C)
|171.508.639
|Sabancı Holding
|149.879.135
|Türk Telekom
|143.336.494
| Koza Madencilik
|141.586.813
|Tüpraş
|127.682.859
|Turkcell
|114.716.640
|Koza Altın
|112.205.777
|Petkim
|99.701.545
|İpek Doğal Enerji
|98.559.006
|Çemaş Döküm
|90.960.186
| ICBC Turkey Bank
|87.814.006
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:39