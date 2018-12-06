Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|760.937.232
|Türk Hava Yolları
|610.377.311
|Akbank
|374.862.925
|T. Halk Bankası
|267.369.239
|Çemaş Döküm
|240.567.654
| Kardemir (D)
|231.116.474
|Aselsan
|215.441.034
|Ereğli Demir Çelik
|206.849.095
|Vakıflar Bankası
|186.308.609
|Tüpraş
|140.837.579
| Koza Madencilik
|134.499.852
| İş Bankası (C)
|119.168.033
|Türk Telekom
|118.380.180
| Yapı ve Kredi Bank.
|97.227.669
|Koza Altın
|95.563.811
|Petkim
|95.219.176
|İpek Doğal Enerji
|76.845.973
| Bim Mağazalar
|73.541.035
|Turkcell
|63.941.071
|Sabancı Holding
|63.222.581
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
06 Aralık 2018 Perşembe 18:44