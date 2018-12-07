Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|694.630.502
|Halkbank
|618.300.753
|Garanti Bankası
|602.032.795
|ASELSAN
|277.237.367
| Koza Madencilik
|264.978.694
|Akbank
|222.675.526
| Kardemir (D)
|191.962.681
|Tüpraş
|173.858.026
|Vakıflar Bankası
|147.567.952
|İpek Doğal Enerji
|124.059.903
|Ereğli Demir Çelik
|122.006.455
| İş Bankası (C)
|119.934.826
|Koza Altın
|103.947.694
|Petkim
|90.562.804
|Türk Telekom
|74.756.464
|Çemaş Döküm
|74.266.990
|Turkcell
|72.144.531
| ICBC Turkey Bank
|71.358.434
| Tümosan Motor ve Traktör
|56.421.578
| Yapı ve Kredi Bank.
|56.383.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 19:05