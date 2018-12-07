07 Aralık 2018, 19:05
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 694.630.502 Halkbank 618.300.753 Garanti Bankası 602.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 694.630.502
Halkbank 618.300.753
Garanti Bankası 602.032.795
ASELSAN 277.237.367
Koza Madencilik 264.978.694
Akbank 222.675.526
Kardemir (D) 191.962.681
Tüpraş 173.858.026
Vakıflar Bankası 147.567.952
İpek Doğal Enerji 124.059.903
Ereğli Demir Çelik 122.006.455
İş Bankası (C) 119.934.826
Koza Altın 103.947.694
Petkim 90.562.804
Türk Telekom 74.756.464
Çemaş Döküm 74.266.990
Turkcell 72.144.531
ICBC Turkey Bank 71.358.434
Tümosan Motor ve Traktör 56.421.578
Yapı ve Kredi Bank. 56.383.539


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 19:05