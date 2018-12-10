10 Aralık 2018, 18:38
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 678.103.798 Türk Hava Yolları 417.014.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 678.103.798
Türk Hava Yolları 417.014.354
Kardemir (D) 260.226.338
Akbank 258.061.788
Aselsan 251.459.063
Petkim 204.477.747
T. Halk Bankası 192.167.447
Ereğli Demir Çelik 152.023.172
Koza Madencilik 123.207.241
Tüpraş 121.874.788
Türk Telekom 112.627.273
Vakıflar Bankası 109.952.714
Yapı ve Kredi Bank. 107.458.354
İpek Doğal Enerji 107.257.046
İş Bankası (C) 86.009.538
ICBC Turkey Bank 84.827.785
Sasa Polyester 63.301.123
Bim Mağazalar 62.922.606
Turkcell 61.796.028
Koza Altın 60.266.278
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:38