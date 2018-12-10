Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|678.103.798
|Türk Hava Yolları
|417.014.354
| Kardemir (D)
|260.226.338
|Akbank
|258.061.788
|Aselsan
|251.459.063
|Petkim
|204.477.747
|T. Halk Bankası
|192.167.447
|Ereğli Demir Çelik
|152.023.172
| Koza Madencilik
|123.207.241
|Tüpraş
|121.874.788
|Türk Telekom
|112.627.273
|Vakıflar Bankası
|109.952.714
| Yapı ve Kredi Bank.
|107.458.354
|İpek Doğal Enerji
|107.257.046
| İş Bankası (C)
|86.009.538
| ICBC Turkey Bank
|84.827.785
| Sasa Polyester
|63.301.123
| Bim Mağazalar
|62.922.606
|Turkcell
|61.796.028
|Koza Altın
|60.266.278
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:38