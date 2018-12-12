12 Aralık 2018, 18:48
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 747.272.320 Türk Hava Yolları 643.338.944 Halkbank 355.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 747.272.320
Türk Hava Yolları 643.338.944
Halkbank 355.710.854
ASELSAN 344.311.666
Kardemir (D) 271.443.759
Akbank 252.687.107
Vakıflar Bankası 239.363.818
Ereğli Demir Çelik 215.530.265
Koza Madencilik 200.967.287
Tüpraş 182.627.859
Turkcell 178.022.110
Türk Telekom 177.360.672
Petkim 170.792.709
Yapı ve Kredi Bank. 165.597.487
İpek Doğal Enerji 120.171.874
Bim Mağazalar 115.470.132
İş Bankası (C) 108.936.225
Koç Holding 93.517.119
Emlak Konut GMYO 83.019.516
Koza Altın 78.205.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:48