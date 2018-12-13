13 Aralık 2018, 18:48
»»

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 815.420.888 Türk Hava Yolları 394.314.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 815.420.888
Türk Hava Yolları 394.314.870
Ereğli Demir Çelik 340.071.459
Akbank 244.599.427
T. Halk Bankası 198.541.100
Aselsan 197.236.287
Kardemir (D) 180.616.483
Koza Madencilik 178.712.471
Vakıflar Bankası 160.924.348
Petkim 132.964.734
Turkcell 121.855.868
Bim Mağazalar 115.733.424
Yapı ve Kredi Bank. 103.926.939
Tüpraş 87.620.324
İpek Doğal Enerji 86.369.724
İş Bankası (C) 85.804.222
Türk Telekom 83.812.750
Koza Altın 76.384.528
Çemaş Döküm 69.017.388
Emlak Konut GMYO 57.324.181


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 18:48