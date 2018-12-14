Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|686.901.126
|Türk Hava Yolları
|545.910.386
|ASELSAN
|311.095.512
| Kardemir (D)
|235.417.076
|Petkim
|201.199.897
|Halkbank
|192.994.417
|Akbank
|161.829.089
|Vakıflar Bankası
|153.686.079
| Yapı ve Kredi Bank.
|153.455.656
|Ereğli Demir Çelik
|139.850.788
| Koza Madencilik
|134.829.846
|Tüpraş
|125.631.144
|Turkcell
|106.615.274
| İş Bankası (C)
|104.986.759
|Türk Telekom
|85.899.092
| Bim Mağazalar
|74.356.616
|Koç Holding
|61.453.144
|İpek Doğal Enerji
|60.295.725
| Tekfen Holding
|56.186.091
|Çemaş Döküm
|50.213.974
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 18:41