Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|578.602.526
|Türk Hava Yolları
|421.735.913
|ASELSAN
|281.225.605
|Halkbank
|157.722.836
|Vakıflar Bankası
|144.642.668
| Kardemir (D)
|124.226.392
|Akbank
|116.019.902
|Petkim
|111.390.779
| Koza Madencilik
|107.978.969
|Koza Altın
|82.968.712
|Turkcell
|73.972.419
| Yapı ve Kredi Bank.
|72.460.184
|İş Fin.Kir.
|69.372.277
|Vestel
|64.605.767
|İpek Doğal Enerji
|63.326.231
|Tüpraş
|59.884.607
| İş Bankası (C)
|58.365.857
|Ereğli Demir Çelik
|58.189.129
|Türk Telekom
|56.155.796
|Çemaş Döküm
|56.055.705
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
Kaynak: AA