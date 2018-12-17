17 Aralık 2018, 18:43
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 578.602.526 Türk Hava Yolları 421.735.913 ASELSAN 281.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 578.602.526
Türk Hava Yolları 421.735.913
ASELSAN 281.225.605
Halkbank 157.722.836
Vakıflar Bankası 144.642.668
Kardemir (D) 124.226.392
Akbank 116.019.902
Petkim 111.390.779
Koza Madencilik 107.978.969
Koza Altın 82.968.712
Turkcell 73.972.419
Yapı ve Kredi Bank. 72.460.184
İş Fin.Kir. 69.372.277
Vestel 64.605.767
İpek Doğal Enerji 63.326.231
Tüpraş 59.884.607
İş Bankası (C) 58.365.857
Ereğli Demir Çelik 58.189.129
Türk Telekom 56.155.796
Çemaş Döküm 56.055.705
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları,Garanti Bankası,Borsa İstanbul
Kaynak: AA