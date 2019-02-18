Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.299.186.718
|Türk Hava Yolları
|1.257.442.109
| Kardemir (D)
|389.591.763
|ASELSAN
|312.734.952
|Ereğli Demir Çelik
|286.915.391
| İş Bankası (C)
|230.841.285
| Koza Madencilik
|224.458.565
|Vakıflar Bankası
|220.822.451
|Halkbank
|197.906.370
|Akbank
|193.402.195
|Türk Telekom
|191.413.277
| Yapı ve Kredi Bank.
|190.734.078
|Petkim
|151.173.103
|Koza Altın
|139.039.951
|Emlak Konut GMYO
|96.181.444
|Tüpraş
|93.248.160
|Koç Holding
|82.871.683
|Vestel
|71.684.723
| İhlas Gayrimenkul
|65.330.540
|Turkcell
|62.163.632
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA