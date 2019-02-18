18 Şubat 2019, 18:36
»»

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.299.186.718 Türk Hava Yolları 1.257.442.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.299.186.718
Türk Hava Yolları 1.257.442.109
Kardemir (D) 389.591.763
ASELSAN 312.734.952
Ereğli Demir Çelik 286.915.391
İş Bankası (C) 230.841.285
Koza Madencilik 224.458.565
Vakıflar Bankası 220.822.451
Halkbank 197.906.370
Akbank 193.402.195
Türk Telekom 191.413.277
Yapı ve Kredi Bank. 190.734.078
Petkim 151.173.103
Koza Altın 139.039.951
Emlak Konut GMYO 96.181.444
Tüpraş 93.248.160
Koç Holding 82.871.683
Vestel 71.684.723
İhlas Gayrimenkul 65.330.540
Turkcell 62.163.632
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA