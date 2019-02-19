19 Şubat 2019, 18:37
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 907.113.321 Garanti Bankası 844.753.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 907.113.321
Garanti Bankası 844.753.292
Ereğli Demir Çelik 361.646.614
Kardemir (D) 333.188.167
ASELSAN 316.087.860
Vakıflar Bankası 289.635.038
Türk Telekom 289.358.003
Koza Madencilik 248.640.394
Akbank 242.403.539
İş Bankası (C) 238.291.691
Halkbank 220.460.516
Petkim 170.141.781
Tüpraş 126.439.412
Emlak Konut GMYO 118.086.057
Koza Altın 105.468.706
Yapı ve Kredi Bank. 94.453.568
Çemaş Döküm 73.795.968
Sabancı Holding 57.172.256
Turkcell 51.089.999
İpek Doğal Enerji 47.122.142
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik,Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
Kaynak: AA