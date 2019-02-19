Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|907.113.321
|Garanti Bankası
|844.753.292
|Ereğli Demir Çelik
|361.646.614
| Kardemir (D)
|333.188.167
|ASELSAN
|316.087.860
|Vakıflar Bankası
|289.635.038
|Türk Telekom
|289.358.003
| Koza Madencilik
|248.640.394
|Akbank
|242.403.539
| İş Bankası (C)
|238.291.691
|Halkbank
|220.460.516
|Petkim
|170.141.781
|Tüpraş
|126.439.412
|Emlak Konut GMYO
|118.086.057
|Koza Altın
|105.468.706
| Yapı ve Kredi Bank.
|94.453.568
|Çemaş Döküm
|73.795.968
|Sabancı Holding
|57.172.256
|Turkcell
|51.089.999
|İpek Doğal Enerji
|47.122.142
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik,Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
Kaynak: AA