Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|898.936.506
|Garanti Bankası
|799.377.799
|Türk Telekom
|362.724.740
| İş Bankası (C)
|311.216.162
| Koza Madencilik
|276.605.939
|ASELSAN
|270.017.359
|Halkbank
|245.651.779
|Akbank
|242.556.068
|Vakıflar Bankası
|234.206.516
| Kardemir (D)
|213.323.624
|Ereğli Demir Çelik
|199.450.600
|Tüpraş
|159.957.815
|Petkim
|148.779.225
| Yapı ve Kredi Bank.
|117.145.083
|Koza Altın
|103.417.926
| Bim Mağazalar
|83.946.010
|Koç Holding
|83.477.915
|Vestel
|82.232.303
|Turkcell
|72.415.625
| Albaraka Türk
|72.096.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır
Koza,Garanti Bankası,Türk Hava Yolları,Borsa İstanbul
Kaynak: AA