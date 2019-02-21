Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|866.385.564
|Garanti Bankası
|621.576.892
|ASELSAN
|403.495.574
|Kardemir (D)
|352.823.436
|Türk Telekom
|267.879.902
|Akbank
|263.728.946
|Turkcell
|248.672.760
|İş Bankası (C)
|244.753.981
|Vakıflar Bankası
|226.106.873
|Halkbank
|207.352.396
|Ereğli Demir Çelik
|183.511.398
|Koza Madencilik
|166.284.649
|Petkim
|134.877.759
|Tüpraş
|122.434.493
|Vestel
|106.381.108
|Koza Altın
|103.536.440
|Yapı ve Kredi Bank.
|97.222.471
|Emlak Konut GMYO
|92.871.257
|Karsan Otomotiv
|70.500.463
|Sabancı Holding
|66.122.743
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA