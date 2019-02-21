21 Şubat 2019, 19:06
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 866.385.564 Garanti Bankası 621.576.892 ASELSAN 403.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 866.385.564
Garanti Bankası 621.576.892
ASELSAN 403.495.574
Kardemir (D) 352.823.436
Türk Telekom 267.879.902
Akbank 263.728.946
Turkcell 248.672.760
İş Bankası (C) 244.753.981
Vakıflar Bankası 226.106.873
Halkbank 207.352.396
Ereğli Demir Çelik 183.511.398
Koza Madencilik 166.284.649
Petkim 134.877.759
Tüpraş 122.434.493
Vestel 106.381.108
Koza Altın 103.536.440
Yapı ve Kredi Bank. 97.222.471
Emlak Konut GMYO 92.871.257
Karsan Otomotiv 70.500.463
Sabancı Holding 66.122.743
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA