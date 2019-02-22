Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.045.619.547
|Vestel
|612.490.583
|Garanti Bankası
|479.860.511
| Kardemir (D)
|465.445.558
|ASELSAN
|378.010.223
|Ereğli Demir Çelik
|278.039.319
|Halkbank
|230.465.547
|Akbank
|187.402.456
| Koza Madencilik
|175.133.547
|Vakıflar Bankası
|165.275.152
| İş Bankası (C)
|161.251.598
| Bim Mağazalar
|153.402.020
|Türk Telekom
|145.973.658
|Petkim
|144.102.117
|Koza Altın
|131.651.825
|Turkcell
|129.315.267
|Tüpraş
|126.948.472
|Koç Holding
|98.162.717
|Zorlu Enerji
|92.278.860
| Karsan Otomotiv
|88.625.461
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Vestel, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA