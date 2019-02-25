Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.084.269.849
|Garanti Bankası
|833.202.622
|Vestel
|637.372.767
|Kardemir (D)
|524.442.800
|Aselsan
|491.052.493
|T. Halk Bankası
|367.659.595
|Vakıflar Bankası
|316.988.493
|Petkim
|271.924.500
|Ereğli Demir Çelik
|246.746.842
|Akbank
|235.391.755
|Türk Telekom
|227.976.420
|İş Bankası (C)
|227.587.395
|Turkcell
|169.188.781
|Tüpraş
|150.293.070
|İhlas Gayrimenkul
|146.434.388
|Yapı ve Kredi Bank.
|139.868.438
|Koza Madencilik
|138.781.848
|Koza Altın
|109.738.588
|Bim Mağazalar
|108.582.347
|Doğan Holding
|108.000.768
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA