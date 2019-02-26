Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vestel
|1.038.247.287
|Türk Hava Yolları
|986.151.602
|Garanti Bankası
|643.100.848
| Kardemir (D)
|548.911.342
|ASELSAN
|415.801.179
|Vakıflar Bankası
|280.964.346
|Ereğli Demir Çelik
|277.353.236
|Halkbank
|266.090.993
|Petkim
|205.570.224
| İş Bankası (C)
|188.850.957
| Koza Madencilik
|183.196.654
|Akbank
|166.122.640
| İhlas Gayrimenkul
|153.379.441
|Türk Telekom
|151.734.567
|Tüpraş
|150.729.848
| Yapı ve Kredi Bank.
|126.246.447
|Emlak Konut GMYO
|119.719.428
|Turkcell
|104.631.201
| Bim Mağazalar
|91.287.342
|Koza Altın
|64.043.588
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA