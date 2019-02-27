Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|838.824.203
|Vestel
|743.474.651
|Kardemir (D)
|615.555.510
|Garanti Bankası
|609.889.954
|ASELSAN
|582.706.188
|Halkbank
|519.379.366
|Vakıflar Bankası
|197.461.642
|Koza Madencilik
|189.408.726
|Petkim
|183.762.501
|Ereğli Demir Çelik
|174.675.745
|İş Bankası (C)
|173.715.478
|Türk Telekom
|171.079.962
|Emlak Konut GMYO
|170.490.638
|Akbank
|166.170.508
|İhlas Gayrimenkul
|142.401.315
|Tüpraş
|100.901.786
|Turkcell
|84.674.520
|Yapı ve Kredi Bank.
|81.147.125
|Bim Mağazalar
|73.266.376
|İhlas Holding
|66.491.149
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA