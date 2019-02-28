Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|955.941.208
|Vestel
|919.469.956
|Garanti Bankası
|750.047.104
|ASELSAN
|390.843.023
|Kardemir (D)
|385.087.073
|Halkbank
|279.266.424
|Vakıflar Bankası
|244.864.765
|Akbank
|242.809.544
|Ereğli Demir Çelik
|238.130.719
|Türk Telekom
|232.249.905
|İş Bankası (C)
|224.418.463
|Petkim
|206.689.254
|Yapı ve Kredi Bank.
|171.982.380
|Koza Madencilik
|166.493.886
|Tüpraş
|148.775.799
|Turkcell
|145.570.767
|Bim Mağazalar
|103.678.700
|Koç Holding
|102.535.175
|Emlak Konut GMYO
|96.073.530
|Koza Altın
|85.236.767
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA