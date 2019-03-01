Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|778.368.446
|Vestel
|615.742.180
|Türk Hava Yolları
|614.896.399
| Kardemir (D)
|508.241.534
| Koza Madencilik
|353.693.329
|Akbank
|280.108.149
|ASELSAN
|277.253.168
|Ereğli Demir Çelik
|263.906.830
| İş Bankası (C)
|247.891.688
|Petkim
|238.870.210
|Halkbank
|212.906.538
|Türk Telekom
|176.301.580
|Vakıflar Bankası
|168.122.944
|Emlak Konut GMYO
|166.129.413
|Koza Altın
|143.365.939
|Tüpraş
|117.130.776
| Yapı ve Kredi Bank.
|115.357.622
|İpek Doğal Enerji
|102.744.675
|Koç Holding
|93.969.807
| Bim Mağazalar
|92.349.692
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Vestel, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA