01 Mart 2019, 19:13
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 778.368.446 Vestel 615.742.180 Türk Hava Yolları 614.896.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 778.368.446
Vestel 615.742.180
Türk Hava Yolları 614.896.399
Kardemir (D) 508.241.534
Koza Madencilik 353.693.329
Akbank 280.108.149
ASELSAN 277.253.168
Ereğli Demir Çelik 263.906.830
İş Bankası (C) 247.891.688
Petkim 238.870.210
Halkbank 212.906.538
Türk Telekom 176.301.580
Vakıflar Bankası 168.122.944
Emlak Konut GMYO 166.129.413
Koza Altın 143.365.939
Tüpraş 117.130.776
Yapı ve Kredi Bank. 115.357.622
İpek Doğal Enerji 102.744.675
Koç Holding 93.969.807
Bim Mağazalar 92.349.692
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Türk Hava Yolları, Vestel, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA