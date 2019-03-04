Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|802.806.203
|Garanti Bankası
|652.498.610
|Türk Hava Yolları
|514.502.903
|Kardemir (D)
|480.801.674
|ASELSAN
|382.726.476
|Akbank
|307.706.222
|Vakıflar Bankası
|257.204.525
|İş Bankası (C)
|223.896.807
|Koza Madencilik
|211.586.228
|Vestel
|208.152.866
|Yapı ve Kredi Bank.
|181.708.125
|Halkbank
|180.189.701
|Türk Telekom
|144.918.504
|Karsan Otomotiv
|143.860.156
|Ereğli Demir Çelik
|131.219.878
|Koza Altın
|130.231.777
|Koç Holding
|121.869.075
|Tüpraş
|101.284.003
|Sasa Polyester
|84.760.750
|Bim Mağazalar
|78.506.988
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA