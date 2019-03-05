Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.672.251.701
|Garanti Bankası
|1.587.388.254
|Petkim
|569.150.818
|Akbank
|527.908.815
|İş Bankası (C)
|463.824.648
|Kardemir (D)
|419.036.531
|ASELSAN
|324.325.126
|Vakıflar Bankası
|301.045.884
|Halkbank
|286.386.814
|Ereğli Demir Çelik
|196.794.848
|Karsan Otomotiv
|177.549.297
|Türk Telekom
|175.860.675
|Yapı ve Kredi Bank.
|172.716.237
|İhlas Gayrimenkul
|163.193.143
|Koza Madencilik
|148.340.404
|Koza Altın
|136.553.014
|Vestel
|126.441.563
|Tüpraş
|124.578.230
|Sasa Polyester
|124.118.545
|Bim Mağazalar
|114.035.356
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA