Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.081.827.086
|Garanti Bankası
|744.877.895
| Kardemir (D)
|474.684.104
|Petkim
|442.310.127
|Vestel
|339.216.833
|Akbank
|286.831.060
| İş Bankası (C)
|246.971.754
|ASELSAN
|244.951.519
|Halkbank
|228.946.074
|Vakıflar Bankası
|189.299.651
|Ereğli Demir Çelik
|183.563.672
| Karsan Otomotiv
|180.636.796
|Türk Telekom
|175.062.082
| Koza Madencilik
|169.049.713
| İhlas Gayrimenkul
|145.650.960
| Yapı ve Kredi Bank.
|121.604.702
|Koza Altın
|111.926.876
| Bim Mağazalar
|111.154.406
| Migros Ticaret
|90.430.299
|Turkcell
|84.335.382
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA