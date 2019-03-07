Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.059.478.521
|Garanti Bankası
|950.190.366
|Petkim
|719.099.796
|Akbank
|462.843.506
|ASELSAN
|408.808.669
| Kardemir (D)
|391.083.989
| İş Bankası (C)
|287.987.293
|Vakıflar Bankası
|225.189.107
|Vestel
|188.608.649
|Halkbank
|186.788.252
|Türk Telekom
|170.452.382
| Bim Mağazalar
|168.321.812
|Ereğli Demir Çelik
|142.959.680
| Yapı ve Kredi Bank.
|133.176.182
| Koza Altın
|130.554.751
|Pegasus
|106.163.088
|Koza Madencilik
|102.315.301
| Karsan Otomotiv
|90.700.938
|Zorlu Enerji
|86.026.795
| İhlas Gayrimenkul
|85.918.421
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA