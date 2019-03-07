07 Mart 2019, 18:46
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.059.478.521 Garanti Bankası 950.190.366 Petkim 719.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.059.478.521
Garanti Bankası 950.190.366
Petkim 719.099.796
Akbank 462.843.506
ASELSAN 408.808.669
Kardemir (D) 391.083.989
İş Bankası (C) 287.987.293
Vakıflar Bankası 225.189.107
Vestel 188.608.649
Halkbank 186.788.252
Türk Telekom 170.452.382
Bim Mağazalar 168.321.812
Ereğli Demir Çelik 142.959.680
Yapı ve Kredi Bank. 133.176.182
Koza Altın 130.554.751
Pegasus 106.163.088
Koza Madencilik 102.315.301
Karsan Otomotiv 90.700.938
Zorlu Enerji 86.026.795
İhlas Gayrimenkul 85.918.421
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA