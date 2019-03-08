Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.275.068.310
|Garanti Bankası
|553.914.711
|Vestel
|461.052.884
|Petkim
|397.231.395
|Kardemir (D)
|285.162.894
|Akbank
|280.233.303
|ASELSAN
|230.286.633
|İş Bankası (C)
|214.609.260
|Türk Telekom
|197.581.632
|Vakıflar Bankası
|190.877.663
|Yapı ve Kredi Bank.
|142.416.885
|Ereğli Demir Çelik
|130.792.757
|Halkbank
|124.695.019
|Bim Mağazalar
|118.348.321
|Tüpraş
|112.484.792
|Koza Madencilik
|105.015.812
|Koza Altın
|95.865.217
|Turkcell
|63.163.297
|İhlas Gayrimenkul
|61.952.796
|Pegasus
|59.335.322
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Vestel, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA