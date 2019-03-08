08 Mart 2019, 18:53
»»

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.275.068.310 Garanti Bankası 553.914.711 Vestel 461.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.275.068.310
Garanti Bankası 553.914.711
Vestel 461.052.884
Petkim 397.231.395
Kardemir (D) 285.162.894
Akbank 280.233.303
ASELSAN 230.286.633
İş Bankası (C) 214.609.260
Türk Telekom 197.581.632
Vakıflar Bankası 190.877.663
Yapı ve Kredi Bank. 142.416.885
Ereğli Demir Çelik 130.792.757
Halkbank 124.695.019
Bim Mağazalar 118.348.321
Tüpraş 112.484.792
Koza Madencilik 105.015.812
Koza Altın 95.865.217
Turkcell 63.163.297
İhlas Gayrimenkul 61.952.796
Pegasus 59.335.322
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Vestel, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA