Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.204.442.277
|Vestel
|680.650.584
|Garanti Bankası
|489.852.881
|Petkim
|394.043.606
|Kardemir (D)
|329.687.621
|Akbank
|272.436.606
|ASELSAN
|213.121.274
|İş Bankası (C)
|195.633.472
|Bim Mağazalar
|157.422.530
|Ereğli Demir Çelik
|146.346.873
|Tüpraş
|145.253.550
|Vakıflar Bankası
|134.643.338
|Halkbank
|130.417.388
|Emlak Konut GMYO
|122.747.390
|Koza Madencilik
|111.390.762
|Koza Altın
|87.851.460
|Turkcell
|87.473.917
|Yapı ve Kredi Bank.
|84.943.335
|Türk Telekom
|72.000.139
|Koç Holding
|56.220.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA