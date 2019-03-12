Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|914.546.120
|Türk Hava Yolları
|808.126.042
|Garanti Bankası
|563.192.724
|ASELSAN
|519.199.363
|Akbank
|307.491.112
|Vestel
|285.983.209
| İş Bankası (C)
|230.088.112
|Vakıflar Bankası
|173.186.327
|Halkbank
|170.559.067
|Ereğli Demir Çelik
|169.359.451
| Kardemir (D)
|157.533.535
| Koza Madencilik
|126.076.518
|Türk Telekom
|117.596.281
|Emlak Konut GMYO
|111.486.391
|Koza Altın
|110.221.249
| Yapı ve Kredi Bank.
|102.566.259
|Tüpraş
|101.240.592
| Bim Mağazalar
|70.109.896
|Koç Holding
|69.713.429
|Turkcell
|66.229.321
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA