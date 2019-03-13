Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.060.106.427
|Garanti Bankası
|878.223.714
|Akbank
|497.066.254
|Petkim
|377.633.471
|Vestel
|296.033.897
| Kardemir (D)
|249.660.626
|ASELSAN
|245.910.414
| İş Bankası (C)
|240.171.906
|Vakıflar Bankası
|216.054.226
|Halkbank
|175.151.290
|Türk Telekom
|159.474.661
|Tüpraş
|140.403.613
|Emlak Konut GMYO
|139.813.895
|Ereğli Demir Çelik
|132.198.189
| Koza Madencilik
|130.114.231
|Koza Altın
|96.999.594
| Yapı ve Kredi Bank.
|96.167.242
|Sabancı Holding
|92.284.964
| Bim Mağazalar
|91.871.573
|Turkcell
|78.213.028
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Akbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA