Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|999.716.777
|Türk Hava Yolları
|560.692.365
|Garanti Bankası
|552.097.965
|Petkim
|548.880.936
|ASELSAN
|356.494.076
|Akbank
|331.895.762
|Ereğli Demir Çelik
|301.309.926
|Turkcell
|293.561.949
|İş Bankası (C)
|272.063.171
|Tüpraş
|256.225.050
|Halkbank
|249.746.337
|Emlak Konut GMYO
|221.197.147
|Vakıflar Bankası
|219.416.432
|Vestel
|201.500.549
|Türk Telekom
|200.511.873
|Yapı ve Kredi Bank.
|136.185.664
|Bim Mağazalar
|120.338.870
|Koç Holding
|97.412.017
|Koza Madencilik
|94.868.306
|Arçelik
|91.655.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA