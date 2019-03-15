15 Mart 2019, 18:52
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 999.716.777 Türk Hava Yolları 560.692.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 999.716.777
Türk Hava Yolları 560.692.365
Garanti Bankası 552.097.965
Petkim 548.880.936
ASELSAN 356.494.076
Akbank 331.895.762
Ereğli Demir Çelik 301.309.926
Turkcell 293.561.949
İş Bankası (C) 272.063.171
Tüpraş 256.225.050
Halkbank 249.746.337
Emlak Konut GMYO 221.197.147
Vakıflar Bankası 219.416.432
Vestel 201.500.549
Türk Telekom 200.511.873
Yapı ve Kredi Bank. 136.185.664
Bim Mağazalar 120.338.870
Koç Holding 97.412.017
Koza Madencilik 94.868.306
Arçelik 91.655.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
Kaynak: AA