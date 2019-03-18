Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.559.352.099
|Garanti Bankası
|814.850.324
| Kardemir (D)
|563.563.789
|Petkim
|512.450.289
| Koza Madencilik
|412.173.706
|Akbank
|338.668.320
|Halkbank
|300.283.435
|ASELSAN
|293.998.058
| İş Bankası (C)
|218.581.059
|Ereğli Demir Çelik
|182.954.062
|Vakıflar Bankası
|172.055.460
|Turkcell
|152.496.262
|Koza Altın
|138.569.151
| Yapı ve Kredi Bank.
|137.841.172
|Türk Telekom
|134.857.108
|Emlak Konut GMYO
|118.308.013
|Vestel
|103.268.035
|Tüpraş
|81.141.068
|İpek Doğal Enerji
|79.726.575
|Arçelik
|63.828.043
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA