Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.881.452.994
|Kardemir (D)
|1.177.557.575
|Garanti Bankası
|782.278.068
|Petkim
|680.501.796
|ASELSAN
|344.091.684
|Halkbank
|330.639.084
|İş Bankası (C)
|318.773.053
|Akbank
|314.678.909
|Koza Madencilik
|301.089.004
|Ereğli Demir Çelik
|293.208.852
|Vestel
|184.074.157
|Turkcell
|172.831.219
|Tüpraş
|164.216.295
|Türk Telekom
|149.811.124
|Vakıflar Bankası
|145.653.052
|Yapı ve Kredi Bank.
|137.178.039
|Emlak Konut GMYO
|134.193.588
|Koza Altın
|130.518.304
|Tekfen Holding
|114.885.448
|Bim Mağazalar
|86.572.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA