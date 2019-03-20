20 Mart 2019, 13:29
»»

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 730.824.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D) 730.824.926
Türk Hava Yolları 437.297.800
Petkim 202.464.424
Garanti Bankası 200.122.077
Vestel 198.578.328
Koza Madencilik 147.929.497
Yapı ve Kredi Bank. 138.852.652
Emlak Konut GMYO 126.835.647
Aselsan 121.546.543
İş Bankası (C) 110.599.321
T. Halk Bankası 81.641.596
Türk Telekom 79.550.982
Akbank 77.326.143
Turkcell 74.675.857
Ereğli Demir Çelik 74.023.818
Vakıflar Bankası 66.757.726
Bim Mağazalar 49.413.492
Albaraka Türk 41.914.052
Koza Altın 40.016.780
ICBC Turkey Bank 39.536.509
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
Kaynak: AA