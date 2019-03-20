Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.146.451.028
|Türk Hava Yolları
|1.126.050.479
|Garanti Bankası
|533.999.127
|Petkim
|511.352.808
|Vestel
|278.956.048
|Koza Madencilik
|252.539.820
|ASELSAN
|238.080.272
|Akbank
|227.317.289
|İş Bankası (C)
|221.808.482
|Halkbank
|215.891.038
|Emlak Konut GMYO
|214.707.726
|Yapı ve Kredi Bank.
|174.977.327
|Ereğli Demir Çelik
|172.412.230
|Turkcell
|155.250.172
|Bim Mağazalar
|149.178.737
|Türk Telekom
|135.350.094
|Vakıflar Bankası
|128.771.487
|Koza Altın
|112.084.860
|Albaraka Türk
|88.329.825
|Tüpraş
|63.158.716
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA