21 Mart 2019, 13:44
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 643.677.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 643.677.867
Kardemir (D) 423.930.755
Garanti Bankası 422.899.332
Akbank 199.338.927
Koza Madencilik 193.849.013
İş Bankası (C) 137.334.810
T. Halk Bankası 120.828.598
Petkim 113.731.413
Vestel 93.132.437
Turkcell 92.958.393
Türk Telekom 81.843.588
Aselsan 79.504.107
Vakıflar Bankası 71.314.510
Ereğli Demir Çelik 61.628.980
Emlak Konut GMYO 57.113.981
Tüpraş 54.210.697
Bim Mağazalar 51.453.950
Yapı ve Kredi Bank. 43.958.669
Koza Altın 39.614.295
Şekerbank 34.994.035


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA