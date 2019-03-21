Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.490.666.909
|Garanti Bankası
|1.077.387.939
| Kardemir (D)
|1.013.843.958
|Akbank
|496.725.950
|Halkbank
|341.612.651
|Petkim
|321.937.217
| Koza Madencilik
|315.741.050
| İş Bankası (C)
|310.608.129
|ASELSAN
|230.930.503
|Ereğli Demir Çelik
|226.561.082
|Turkcell
|179.174.750
|Vakıflar Bankası
|171.425.565
|Türk Telekom
|160.124.661
|Tüpraş
|158.974.933
| Bim Mağazalar
|151.457.700
|Vestel
|138.212.313
|Emlak Konut GMYO
|128.098.728
| Yapı ve Kredi Bank.
|97.078.429
|Koza Altın
|91.266.885
| Albaraka Türk
|91.235.994
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA