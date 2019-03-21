21 Mart 2019, 18:52
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.490.666.909 Garanti Bankası 1.077.387.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.490.666.909
Garanti Bankası 1.077.387.939
Kardemir (D) 1.013.843.958
Akbank 496.725.950
Halkbank 341.612.651
Petkim 321.937.217
Koza Madencilik 315.741.050
İş Bankası (C) 310.608.129
ASELSAN 230.930.503
Ereğli Demir Çelik 226.561.082
Turkcell 179.174.750
Vakıflar Bankası 171.425.565
Türk Telekom 160.124.661
Tüpraş 158.974.933
Bim Mağazalar 151.457.700
Vestel 138.212.313
Emlak Konut GMYO 128.098.728
Yapı ve Kredi Bank. 97.078.429
Koza Altın 91.266.885
Albaraka Türk 91.235.994
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA