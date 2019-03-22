Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 834.565.688 Türk Hava Yolları 703.494.254 Kardemir (D) 425.848.451 Petkim 258.319.097 Akbank 217.782.463 İş Bankası (C) 193.117.412 Vakıflar Bankası 167.064.641 Aselsan 155.760.695 Yapı ve Kredi Bank. 151.949.136 T. Halk Bankası 144.464.871 Koza Madencilik 140.673.400 Emlak Konut GMYO 109.168.941 Ereğli Demir Çelik 78.032.811 Bim Mağazalar 73.741.435 Vestel 72.880.550 Türk Telekom 71.459.965 Turkcell 62.414.268 Tüpraş 53.969.891 Koç Holding 47.086.241 Verusa Holding 42.038.364

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)