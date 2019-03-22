22 Mart 2019, 13:40
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası834.565.688 Türk Hava Yolları703.494.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası834.565.688
Türk Hava Yolları703.494.254
Kardemir (D)425.848.451
Petkim258.319.097
Akbank217.782.463
İş Bankası (C)193.117.412
Vakıflar Bankası167.064.641
Aselsan155.760.695
Yapı ve Kredi Bank.151.949.136
T. Halk Bankası144.464.871
Koza Madencilik140.673.400
Emlak Konut GMYO109.168.941
Ereğli Demir Çelik78.032.811
Bim Mağazalar73.741.435
Vestel72.880.550
Türk Telekom71.459.965
Turkcell62.414.268
Tüpraş53.969.891
Koç Holding47.086.241
Verusa Holding42.038.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA