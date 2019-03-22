Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.583.025.210
|Türk Hava Yolları
|1.263.715.831
| Kardemir (D)
|961.203.880
|Akbank
|525.742.977
|Petkim
|455.422.804
| İş Bankası (C)
|388.846.362
|Halkbank
|300.800.959
|Vakıflar Bankası
|285.382.370
|ASELSAN
|265.661.125
| Koza Madencilik
|242.594.344
| Yapı ve Kredi Bank.
|236.148.427
|Emlak Konut GMYO
|187.129.497
|Ereğli Demir Çelik
|181.742.922
|Türk Telekom
|179.662.257
| Bim Mağazalar
|175.457.157
|Turkcell
|137.972.416
|Vestel
|129.293.969
|Arçelik
|109.063.645
|Tüpraş
|108.002.032
|Koç Holding
|89.995.143
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA