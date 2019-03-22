22 Mart 2019, 19:10
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.583.025.210 Türk Hava Yolları 1.263.715.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.583.025.210
Türk Hava Yolları 1.263.715.831
Kardemir (D) 961.203.880
Akbank 525.742.977
Petkim 455.422.804
İş Bankası (C) 388.846.362
Halkbank 300.800.959
Vakıflar Bankası 285.382.370
ASELSAN 265.661.125
Koza Madencilik 242.594.344
Yapı ve Kredi Bank. 236.148.427
Emlak Konut GMYO 187.129.497
Ereğli Demir Çelik 181.742.922
Türk Telekom 179.662.257
Bim Mağazalar 175.457.157
Turkcell 137.972.416
Vestel 129.293.969
Arçelik 109.063.645
Tüpraş 108.002.032
Koç Holding 89.995.143
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA