Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.639.328.249
|Türk Hava Yolları
|1.344.883.989
|Akbank
|739.077.980
| Kardemir (D)
|607.527.787
|Petkim
|443.089.574
| İş Bankası (C)
|390.432.394
|Ereğli Demir Çelik
|281.891.199
|Vakıflar Bankası
|256.272.789
|Halkbank
|235.889.741
| Yapı ve Kredi Bank.
|233.310.150
|ASELSAN
|232.512.934
|Türk Telekom
|211.624.661
|Vestel
|197.182.961
|Tüpraş
|170.510.616
|Turkcell
|162.777.690
|Emlak Konut GMYO
|130.452.001
| Koza Madencilik
|124.959.970
| Bim Mağazalar
|122.883.940
|Sabancı Holding
|98.715.807
|Koza Altın
|97.357.319
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA