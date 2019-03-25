25 Mart 2019, 18:49
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.639.328.249 Türk Hava Yolları 1.344.883.989 Akbank 739.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.639.328.249
Türk Hava Yolları 1.344.883.989
Akbank 739.077.980
Kardemir (D) 607.527.787
Petkim 443.089.574
İş Bankası (C) 390.432.394
Ereğli Demir Çelik 281.891.199
Vakıflar Bankası 256.272.789
Halkbank 235.889.741
Yapı ve Kredi Bank. 233.310.150
ASELSAN 232.512.934
Türk Telekom 211.624.661
Vestel 197.182.961
Tüpraş 170.510.616
Turkcell 162.777.690
Emlak Konut GMYO 130.452.001
Koza Madencilik 124.959.970
Bim Mağazalar 122.883.940
Sabancı Holding 98.715.807
Koza Altın 97.357.319
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA