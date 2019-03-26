Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.474.003.366
|Türk Hava Yolları
|1.081.566.982
|Akbank
|645.696.482
|Kardemir (D)
|524.485.106
|Petkim
|370.526.821
|İş Bankası (C)
|315.750.961
|Türk Telekom
|288.430.098
|Ereğli Demir Çelik
|281.492.913
|Koza Madencilik
|271.520.520
|Tüpraş
|251.130.006
|ASELSAN
|244.991.502
|Halkbank
|233.911.927
|Vestel
|212.094.390
|Turkcell
|198.322.072
|Vakıflar Bankası
|194.365.733
|Yapı ve Kredi Bank.
|171.535.278
|Bim Mağazalar
|141.054.566
|Koç Holding
|127.801.183
|Emlak Konut GMYO
|104.215.209
|Sabancı Holding
|98.950.180
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA