Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.346.259.728
|Türk Hava Yolları
|1.009.379.404
|Akbank
|736.330.298
|Kardemir (D)
|541.394.513
|İş Bankası (C)
|479.754.585
|ASELSAN
|453.051.216
|Petkim
|451.199.707
|Ereğli Demir Çelik
|450.246.746
|Tüpraş
|443.345.971
|Turkcell
|356.528.420
|Vakıflar Bankası
|319.308.241
|Halkbank
|317.528.705
|Yapı ve Kredi Bank.
|262.837.610
|Bim Mağazalar
|248.798.159
|Vestel
|218.803.340
|Emlak Konut GMYO
|211.053.847
|Türk Telekom
|199.606.830
|Koç Holding
|192.908.117
|Sabancı Holding
|155.493.035
|Koza Altın
|130.519.981
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA