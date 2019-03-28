Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.639.783.201
|Türk Hava Yolları
|1.615.271.110
|Akbank
|1.038.704.914
|Vakıflar Bankası
|570.113.269
| Kardemir (D)
|540.549.006
| İş Bankası (C)
|457.606.091
|Halkbank
|357.941.810
|Ereğli Demir Çelik
|332.956.594
|ASELSAN
|324.875.252
|Tüpraş
|318.311.876
|Petkim
|311.545.529
|Turkcell
|265.930.333
| Bim Mağazalar
|260.323.373
| Yapı ve Kredi Bank.
|215.894.068
|Türk Telekom
|198.490.381
|Emlak Konut GMYO
|192.893.511
| Koza Madencilik
|154.964.102
|Koç Holding
|147.987.964
|Koza Altın
|128.147.787
|Sabancı Holding
|107.137.534
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA