29 Mart 2019, 19:00
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Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.200.059.873 Türk Hava Yolları 1.115.242.409 Akbank 615.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.200.059.873
Türk Hava Yolları 1.115.242.409
Akbank 615.870.538
Kardemir (D) 393.314.730
Vakıflar Bankası 339.291.742
İş Bankası (C) 337.217.551
Tüpraş 252.982.128
Petkim 224.617.512
Halkbank 192.350.429
Ereğli Demir Çelik 178.638.924
Bim Mağazalar 171.387.242
ASELSAN 161.374.955
Turkcell 155.773.139
Vestel 144.465.771
Türk Telekom 125.758.676
Yapı ve Kredi Bank. 120.603.206
Koza Madencilik 111.348.320
Koç Holding 99.390.423
Koza Altın 88.988.535
Sabancı Holding 69.049.661
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA