Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.200.059.873
|Türk Hava Yolları
|1.115.242.409
|Akbank
|615.870.538
|Kardemir (D)
|393.314.730
|Vakıflar Bankası
|339.291.742
|İş Bankası (C)
|337.217.551
|Tüpraş
|252.982.128
|Petkim
|224.617.512
|Halkbank
|192.350.429
|Ereğli Demir Çelik
|178.638.924
|Bim Mağazalar
|171.387.242
|ASELSAN
|161.374.955
|Turkcell
|155.773.139
|Vestel
|144.465.771
|Türk Telekom
|125.758.676
|Yapı ve Kredi Bank.
|120.603.206
|Koza Madencilik
|111.348.320
|Koç Holding
|99.390.423
|Koza Altın
|88.988.535
|Sabancı Holding
|69.049.661
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA