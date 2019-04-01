Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.559.992.697
|Türk Hava Yolları
|1.306.882.254
| Kardemir (D)
|621.750.187
|Akbank
|566.702.925
|Halkbank
|429.029.199
| İş Bankası (C)
|340.645.955
|Petkim
|325.601.926
|Vakıflar Bankası
|279.701.695
|ASELSAN
|211.467.000
|Ereğli Demir Çelik
|194.926.706
| Koza Madencilik
|166.101.336
| Bim Mağazalar
|166.038.391
|Tüpraş
|153.322.590
| Yapı ve Kredi Bank.
|132.105.183
|Türk Telekom
|127.186.360
|Turkcell
|111.220.832
|Koç Holding
|106.173.191
|Vestel
|94.888.742
|Koza Altın
|92.514.138
|Sabancı Holding
|85.386.003
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA